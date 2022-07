Over een pontonbrug rollen de jeeps Ommen binnen, al gaat dat nog niet zo eenvoudig

Oorlogsmaterieel rolt over een pontonbrug de stad Ommen binnen. Het is een van de activiteiten die deze zaterdag hoort bij de Slotmanifestatie Ommen 75 jaar Vrijheid.

Tergend langzaam komt de jeep over de pontonbrug, die zachtjes meedeint op het water van de Vecht. De beste stuurman staat aan de wal en geeft met zijn handen aan of alles nog wel goed gaat. Burgemeester Hans Vroomen is daarbij het proefkonijn, hij rijdt mee in het eerste voertuig dat over de brug komt. Dat gaat goed, totdat de kant wordt bereikt. Het motortje brult, maar de jeep komt niet tegen de verhoging op. Met wat duwen lukt het uiteindelijk.

De GMC truck uit 1942, die erachter rijdt, heeft geen moeite met dit obstakel en dieselt er vredig tegenop. Na deze twee proeven blijkt de pontonbrug stevig genoeg te zijn en volgen er meer. Behalve de zwaargewichten zoals tanks, want deze tijdelijke brug kan slechts zes ton dragen.

Veiligheid

Anne Beimers heeft het druk met de pontonbrug als een van de mannen die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de manschappen en het materieel. ,,We hebben te maken met de krachten van de rivier, al valt de stroming hier in de Vecht wel mee. Ook is hij niet zo breed als destijds in de oorlog met een 200 meter lange pontonbrug op de Rijn”, vertelt de van beroep timmerman, maar geschoold als technisch engineer.

Hij wijst naar de vele bootjes die de brug dragen. ,,Dat zijn replica’s. We hebben een oud bootje uit elkaar gehaald en die 40 keer een op een nagebouwd. Zo’n vijf keer per jaar doen we dit”, zegt hij met passie en die is bij alle deelnemers direct van het gezicht af te lezen.

Volledig scherm © Max de Krijger

Kampement

Elbert Krimp uit Eerbeek heeft zijn kampement opgebouwd aan Ommense kant van de rivier. Het is een Chevrolet uit 1943, met een voor Krimp onbekend oorlogsverleden. ,,Na de oorlog is hij waarschijnlijk verkocht via de dump. Eerst had ik een GMC troepentransporter. Maar ik wilde rijden met een Canadees legervoertuig en dus heb ik die verkocht en deze Chevrolet aangeschaft.’’

Zijn hart ligt bij deze hobby. hij noemt het ‘back to basic’. ,,Al sinds mijn twaalfde verzamel ik”, vertelt de nu 54-jarige liefhebber en gaat weer in gesprek met zijn buurman die een snel en wendbare ren carrier heeft uit 1942. Aan de voorzijde zijn de poorten, waar het machinegeweer doorheen kan.

Vroomen kijkt om, naar de brug die hij en zijn chauffeur hebben getrotseerd. ,,We stonden in 2020 meteen open voor het vieren van de vrijheid. Op 11 april vieren we ook altijd de bevrijding van Ommen”, zegt de burgemeester, wijzend naar de in de wind wapperende bevrijdingsvlag. Met een knorrend geluid trekt de jeep op, voor een ritje in bevrijd gebied. Intussen is er de Wall of Honour en volgt Veterans’ View 2 (op missie met een veteraan), Sgt. Wilsons Army Show en Fanfare Bereden Wapens.