Overgangen spoor in Dalfsen opgeheven

video Droogte van 1976: hoe het leger de aardappel­oogst van Chris Dijk redde

28 juli Vee moet naar de slacht door gebrek aan voer, de bossen zijn tot verboden gebied verklaard uit angst voor die ene vonk die een inferno kan veroorzaken en de voetbalcompetitie kan niet starten door onbespeelbare velden. Maandenlang is Nederland in 1976 in de ban van De Grote Droogte. Midden in die zinderende zomer krijgt boer Chris Dijk hulp uit onverwachte hoek: van het leger.