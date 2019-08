Overijssel heeft de beste vakantieparken van ons land volgens Zoover

Super

Op Zoover.nl kunnen vakantiegasten hun vakantieverblijf beoordelen. ‘Wat een prachtig, schoon en luxe park.De villa’s zijn super schoon, het park is perfect onderhouden, het eten in het restaurant is super', luidt een van de reacties over de nummer 2, Hof van Salland in Hellendoorn. Het luxe villapark scoort een 9,6. Ook De Wilde Roos in Ommen krijgt een hoge beoordeling van vakantiegangers en eindigt op de derde plaats met een 9,5. Eureka in het Overijsselse Deurningen is met een gemiddelde score van een 9,75 het beste park. Reviewers zijn lovend over de bosrijke omgeving, klantvriendelijkheid en voorzieningen in en rond het park.