Overijssel krijgt snelle fietsroute Zwolle – Hardenberg

De ‘snelle Vechtdalroute’ is een initiatief van GroenLinks en PvdA, en kreeg bijna unanieme steun in provinciale staten. GroenLinks-statenlid Kees Slingerland kan nog geen duidelijkheid geven over het budget wat nodig is om de snelle fietsroute zodanig op te waarderen. ,,Met zes tot zeven miljoen komen we een heel eind", verwacht hij.

De fietsweg moet niet zomaar een fietspad worden, maar een ‘kwalitatief hoogwaardige fietsroute’. Dat betekent twee rijstroken van ten minste anderhalve meter breed, zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en zo weinig mogelijk onderbrekingen door verkeerslichten of kruisingen. Inwoners van het Vechtdal kunnen straks veel sneller van bijvoorbeeld Ommen naar Zwolle fietsen. Ook hoeven fietsers zich straks op grote delen van de snelle fietsroute minder zorgen te maken over sluip- en landbouwverkeer omdat bedoeling is grote delen van de zuidelijke parallelweg langs de N340 zo in te richten dat gemotoriseerd verkeer 'te gast' is. Met name voor de vele scholieren tussen Dalfsen en Ommen zou dit een oplossing zijn.

Hoogwaardige fietsroute

,,We werken al bijna twee jaar samen met Statenleden en raadsleden van de vier Vechtdalgemeentes aan een hoogwaardige fietsroute tussen Zwolle en Hardenberg,” zegt Hardenberger Slingerland. ,,De vier gemeentes hebben zich in december en november al vóór de fietsroute uitgesproken. Nu sluit ook de provincie aan.” Van de gemeenten wordt verwacht dat zij de aansluiting op de route vanuit de kernen verbeteren.

Er is juist nu ruimte voor een snelle fietsroute omdat de provincie de autowegen N340 en N34 door het Vechtdal aanpakt. ,,Daarbij kan al rekening worden gehouden met de nieuwe fietsroute”, zegt Hans Nooter van de PvdA. ,,Nu de vier gemeentes en de provincie de handen ineen slaan zou een groot deel van de route al in 2021 klaar kunnen zijn.”

Financiering moet worden gevonden in een speciaal potje van de provincie, maar ook landelijk is extra geld beschikbaar voor fietspaden. ,,En er zijn Europese fondsen waar we bijdragen uit kunnen krijgen", weet Slingerland. ,,Ook de gemeenten zullen geld nodig hebben voor de maatregelen die nodig zijn."