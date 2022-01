Overijssel moet optreden tegen illegale biomassacentrales zoals in Balkbrug en Heeten

De provincie Overijssel weigert ten onrechte om op te treden tegen de illegale biomassacentrales in Balkbrug, Daarlerveen, Heeten en Hengelo. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle in een zaak die was aangespannen door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment.