Overijssel ondersteunt evenementen, Living Village Festival Dalfsen opgelucht

De provincie Overijssel ondersteunt 21 kleinere sport- en cultuurevenementen met een subsidie van 10.000 euro. Onder meer Omloop IJsseldelta, de Sallandse Wandelvierdaagse, de Ster van Zwolle, de Nationale Sleepbootdagen 2020 en Kerst in Oud Kampen kunnen een bedrag tegemoet zien. The Living Village Festival in Dalfsen, dat door financiële malheur dreigde te verdwijnen, haalt opgelucht adem. ,,Dit kunnen we goed gebruiken.”

Ook het Stiftfestival, Booster, Jumping Schröder, Maker Festival Twente, Glasrijk Tubbergen, CSI Ommen, Kunstenlandschap, Landgoed Twente Marathon, Hellendoorn Rally, Jeugdcorso Sint Jansklooster, Diepe Hel Holterbergloop, Zwartsluis onder Zeil, Dutch Masters of MBT, The Overkill en 100 jaar Zilveren Vloot kunnen rekenen op een provinciaal steuntje in de rug.

Geschenk uit de hemel

Voor The Living Village Festival komt de 10.000 euro als een geschenk uit de hemel. Na de meerdaagse, spirituele, inspirerende en folkloristische editie van vorig jaar kwam de organisatie in geldnood. Onder meer omdat het festival uit haar jasje groeide en er een flink bedrag naar beveiligingspersoneel ging. Ook omdat de vergunning dat voorschreef. ,,Voorheen deden we dat altijd met vrijwilligers”, aldus organisator Bob Radstake.

,,Nu houden we het terrein compacter waardoor we wellicht minder kosten maken. De opzet blijft verder hetzelfde. Goed dat de provincie dit ondersteunt, want het festival verbindt ook daadwerkelijk het dorp Dalfsen en bezoekers van buitenaf.”

Beeldbepalende evenementen