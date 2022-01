Overlast door elzen: gemeente vervangt bomen aan de Koningsvaren in Dedemsvaart

Zangeres Anja Dalhuisen uit Hardenberg had nooit spijt van The Voice: ‘Alleen maar positieve herinnerin­gen’

Anja Dalhuisen is vanavond te zien in de tweede aflevering van het tv-programma ‘Better than ever’ op RTL4. De Hardenbergse zangeres deed mee aan het derde seizoen van ‘The Voice of Holland’, waarin ze het in 2012 tot de kwartfinales schopte. Een landelijke doorbraak bleef echter uit. In dit nieuwe tv-programma vertelt ze over de tijd na haar veelbelovende deelname en zingt ze uiteraard ook een lied.

8 januari