Overleden Jeanet Westerhof een groot gemis voor SV Dalfsen Handbal

De elfde editie van het Automatiseringshuis Vechtdal Handbaltoernooi heeft dit jaar een zwart randje. Midden in de voorbereiding overleed Jeanet Westerhof (52) onverwacht. Ze was één van de organisatoren en jarenlang vrijwilliger bij SV Dalfsen Handbal.

Het toernooi in Dalfsen werd bijna afgeblazen, maar na een aantal dagen verdriet is besloten om de wedstrijden op 28 en 29 december toch door te laten gaan. Medeorganisator Cintha Warmelink vertelt: ,,Jeanet had gewild dat het door zou gaan. Wij organiseerden dit toernooi al tien jaar. Toen ik het nieuws hoorde, dacht ik: dit hele toernooi kan mij gestolen worden. Een paar dagen later hebben we toch besloten om het door te laten gaan. Ik doe nu de organisatie met hulp van een aantal vrijwilligers.’’

Hoe belangrijk was Jeanet voor de club?

,,Nu hield ze zich vooral bezig met de organisatie van het toernooi, maar in het verleden heeft ze heel veel betekend voor de club. Ze was bestuurslid en hield de website en social media bij. Met al je vragen kon je bij haar terecht. Ze was een drijvende kracht die we nu al echt missen.’’

Wordt er nog iets bijzonders georganiseerd voor haar tijdens het toernooi?

,,Het plan is om een hoekje in te richten. Daarin moet een tafeltje komen te staan met daarop een foto van haar met een boekje erbij. Hier kan iedereen wat inschrijven.’’

Besloten is om het toernooi door te laten gaan. Wie doen er mee?

,,Er doen in totaal zestig meisjesteams van 22 verschillende verengingen uit zeven provincies mee. Voor alle meisjesteams in de A- tot en met de E-jeugd maken we een poule en uit elke poule komt één winnaar. Voor de A-teams hebben we een groep van topklasseniveau, met teams uit het hele land. Waaronder Eindhoven uit en Den Haag.’’

Waarom zijn er geen jongensteams van de partij?

,,We krijgen eigenlijk elk jaar wel aanvragen van jongensteams, maar hier in de buurt hebben we die te weinig. We krijgen die poules dus nooit vol.’’

Er doen veel clubs mee aan het toernooi. Hoe verklaar je het succes?