Overname in de bandenwereld: Heuver uit Hardenberg neemt BEVRI Groep uit Zeewolde over

Familie uit Dalfsen ruilde voor tv-show hun natuurwo­ning in voor luxe villa

17 augustus Van alternatief wonen in de natuur naar een luxe villa in Hillegom. Bob Radstake en zijn gezin uit Dalfsen - bekend van het hippie-festival Living Village in Dalfsen en hun primitieve leefwijze aan de Zuidelijke Vechtdijk - probeerden het uit voor het tv-programma ‘Doe alsof je thuis bent’. Hij was allerminst onder de indruk. ,,Er was niet eens een vuurplaats!’’