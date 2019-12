Overwegstoring Hessenweg verholpen, hinder voor verkeer Dalfsen naar Zwolle voorbij

Max de Krijger uit Hardenberg in de race voor toeristi­sche persprijs

9:00 Tekstschrijver en fotograaf Max de Krijger uit Hardenberg is genomineerd voor de Aad Struijs Persprijs 2020. Dat is een jaarlijkse vakprijs voor de Nederlandstalige reisjournalistiek, die is vernoemd naar Aad Struijs (1946-2004). Hij was journalist voor de Wegener-dagbladen, voorloper van de Stentor en sinds 1985 gespecialiseerd in toerisme en recreatie in Nederland.