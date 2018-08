Paard van Elisa flipte tijdens rit op N36: 'Wie is de chauffeur die ons leven redde?'

videoAngstige momenten gisteren voor Elisa Titania Dos Santos (28) uit Borne toen ze met haar vader via Sibculo, Westerhaar en over de N36 naar Almelo reed. Haar paard, dat in de trailer achter haar auto zat, ging door het lint. Een oplettende vrachtwagenchauffeur hielp haar voorkomen dat er een ongeluk ontstond en Elisa probeert nu met hem in contact te komen.

Elisa kan er met haar gedachten niet bij waarom haar paard, Haichicko Da Undra genaamd, ineens doordraaide in de trailer. ,,Hij loopt er altijd normaal in, er is nooit wat aan de hand. Nu werd hij tot drie keer toe onrustig en de derde keer draaide hij helemaal door. De achterkant van de auto werd van de grond afgetild." Twee keer waren ze al gestopt zodat Elisa bij haar paard kon kijken. ,,Hij werd toen ook weer rustiger, maar daarna ging het verder. Het leek alsof hij elke keer dat ik de auto weer instapte gekker werd."

Toeteren

Na de derde keer besloot Elisa maar bij haar paard in de trailer te blijven staan, terwijl ze met maar zestig kilometer per uur over de N36 reden. Een vrachtwagenchauffeur die achter haar reed voorkwam vervolgens dat andere auto's haar al toeterend inhaalden. ,,Hij blokkeerde de weg zodat niemand vlak langs ons kon komen en ik mijn paard tot rust kon brengen. Zodra iemand wilde inhalen, keek hij, week hij uit en ging hij naast ons rijden. Bij auto's die gingen toeteren of opdringen, deed hij zijn raampje open om wat gebaren naar die bestuurders te maken."

Skippybal

Doordat de chauffeur toeterende inhaalacties voorkwam, werd het paard volgens Elisa niet nog onrustiger. ,,Als zo'n beest van achthonderd kilo door het lint gaat, weet je niet wat er kan gebeuren. Het paard had kunnen uitbreken en ze noemen de N36 niet voor niets de 'dodenweg'. Stel je voor dat we de normale snelheid hadden gereden, dan waren mijn vader, ik en mijn paard verongelukt. We hadden namelijk geen grip meer. We waren net een skippybal op de weg."

