‘Pad naast Schapenweg in Bergentheim gevaarlijk voor rolstoelgebruiker’

Een rolstoelgebruiker zou er pardoes de sloot in kunnen duiken. Het nieuwe pad langs de Schapenweg in Bergentheim is volgens het CDA maar wat gevaarlijk.

Bij de nieuwe wijk Möllincksvaart in Bergentheim is een tijdelijk en onverhard voetpad met bruggetje aangelegd, naast de drukke Schapenweg. Bij de fractie van het CDA zijn meldingen binnengekomen over de onveilige situatie voor mensen die slecht ter been zijn.

‘Van inwoners en omwonenden uit Bergentheim hebben wij vernomen dat dit leidt tot onveilige situaties. Voor rolstoelgebruikers, mensen met wandelwagens en mensen die moeilijk ter been zijn, is het daarom niet mogelijk dit pad te gebruiken. Het CDA zou graag zien dat dit pad begaanbaar wordt voor al onze inwoners’, stelt Elma Stoeten namens de fractie van CDA in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

De situatie zou zo gevaarlijk zijn dat het tot valpartijen kan leiden. ,,Via via kwam een bericht bij ons binnen dat iemand in een rolstoel bijna is komen te vallen. We zijn toch de meest toegankelijke gemeente van Nederland voor mensen met een beperking?’

CDA is niet tegen de aanleg van het pad. ‘We vinden het prima dat het pad er gekomen is. Maar is het college op de hoogte van de ontstane onveilige situatie? En is het college bereid werkzaamheden aan dit pad te laten verrichten zodat het voor alle inwoners begaanbaar wordt?’

Het pad slingert langs de Schapenweg. Een waarschuwingsbord dat het onverhard is, ontbreekt. Het is de afgelopen tijd regenachtig en het wegdek voelt nu hard aan. Daardoor lijkt het minder gevaarlijk voor onder andere rolstoelgebruikers. Ook wordt het pad veelvuldig gebruikt, waardoor het mogelijk inmiddels een harde toplaag heeft gekregen.

Bij de afslag naar de begraafplaats is het wel onveilig. Na de brug is een stevig trapje. Mensen met een rolstoel moeten naast die trap naar boven. Dat paadje lijkt op een schuin spoor voor mountainbikers. Als rolstoeler kun je hier pardoes de sloot in vallen. ,,Het is het pad naar de begraafplaats, waar toch ook vaak ouderen naar toe gaan’’, zegt Stoeten. Alternatief is de Schapenweg, maar dat is een drukke weg.

Plaatselijk Belang vindt het ook belangrijk dat het pad er is. ,,Het is een tijdelijk pad, wanneer de nieuwe wijk Möllincksvaart klaar is, dan zal het voetpad worden vervangen door een volledige wegverbinding’’, melden zij. Deze week hebben ze weer een vergadering en Jeroen Marissen belooft dat de onveilige situatie een agendapunt zal zijn.