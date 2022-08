Paraglider belandt in 15 meter hoog boom in Sibculo

Vogels spotten in expositie Hardenberg: vliegende deur soms te zien boven het Vechtdal

Een bijzonder buitenbeentje in de expositie Vogelschool bij natuuractiviteitencentrum De Koppel in Hardenberg is de zeearend. Wie goed oplet, ziet hem soms in het Vechtdal overvliegen.

22 augustus