Parallelwegen langs Twenteweg voor landbouwverkeer: Hardenberg trekt de knip

Nu is die provinciale weg gesloten voor landbouwverkeer. Daardoor mogen trekkers en andere zware landbouwmachines die vanuit bijvoorbeeld Bergentheim, Mariënberg of Brucht naar het westelijke of noordelijke deel van Hardenberg gaan bij de rotonde tussen de Twenteweg en de Bruchterweg niet buitenom rijden via de brug over de Vecht. Vanaf deze rotonde moeten ze dwars door het centrum: via de Bruchterweg en de rotonde bij het gemeentehuis linksaf de Europaweg in. Dat is een drukke route waar dagelijks ook veel leerlingen van aanliggende scholen voor voortgezet onderwijs op fietsen.