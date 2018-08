Pas half september weer voetballen op gras SV Dalfsen

'De droogte heeft ervoor gezorgd dat het gras onvoldoende is gegroeid de afgelopen weken', schrijft pr-man Steve Oosterwijk in een nieuwsbericht. Een deel van het groot onderhoud moet daarom opnieuw uitgevoerd worden. De sportvereniging verwacht dat de natuurgrasvelden pas in de tweede week van september open kunnen.

Kruiden

'Natuurlijk hebben de vrijwilligers en de mensen van de gemeente er alles aan gedaan om zoveel mogelijk te sproeien, waarmee het ook gelukt is om het gras in leven te houden. De benodigde groei is echter achterwege gebleven en dat is te zien aan de grasbezetting, die minimaal is. Wat wel wil groeien zijn de kruiden die we juist liever niet willen op de sportvelden'.

Verticuteren en doorzaaien

Vanwege die weersomstandigheden is het noodzakelijk een deel van het groot onderhoud over te doen, meldt Oosterwijk. 'Dit houdt in dat er verschillende velden opnieuw geverticuteerd en doorgezaaid gaan worden. Verticuteren om de kruiden te verwijderen en het doorzaaien is om meer grasplanten te krijgen'. Verder wordt er nog onderzoek gedaan naar aanwezige meststoffen, zodat bepaald kan worden of die nog aangevuld moeten worden. Het onderhoud en onderzoek voert de vereniging deze en volgende week uit, nu het weer wat koeler en natter is.

Kunstgras