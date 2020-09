Pepperspray en handgemeen met politie; hardrijder vlucht bij Balkbrug

Vrouw knalt met auto tegen bakkerij in Ommen, ravage blijft door toeval uit

7 september Het scheelde maar een haartje of er stond aan het einde van de ochtend ineens een wagen in de bakkerij van Van der Most in de binnenstad van Ommen. De automobiliste die een foutje maakte, miste maar net de glazen pui en kwam tot stilstand tegen de muur.