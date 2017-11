Persoon bekneld bij eenzijdig ongeval Vinkenbuurt

Hardenberg krijgt ook vlag in raadszaal

22 november Fractievoorzitter Sake-Christiaan Stelpstra van de ChristenUnie had het dinsdagavond in korte tijd voor elkaar. Zijn verzoek om in navolging van de Tweede Kamer en andere gemeenten zoals Urk, Rijssen-Holten en Staphorst de Nederlandse vlag in de Hardenbergse raadszaal te plaatsen, kreeg al snel steun van een meerderheid van de raad.