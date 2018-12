Petra van der Wal helpt arme mensen in India via haar winkel in Dedemsvaart

Een van de Nederlandse activiteiten is de winkel waar Petra van der Wal, samen met enkele vrijwilligers, producten uit India verkoopt. De winkel is nu nog gevestigd in de voormalige Wereldwinkel, maar daar moet zij binnenkort uit.

In India is Petra met verschillende projecten bezig. Zo helpt zij jongeren in de opleiding tot professioneel fotograaf. Ze verkoopt zowel in India als in Nederland producten die gemaakt zijn door gehandicapte volwassenen zoals tasjes en kaarsen. ,,Het geld wat met de verkoop binnenkomt, wordt volledig aan de doelen besteed. Dat is tevens een van de redenen waarom ik zo veel in India ben. Ik zie erop toe dat al het geld dat door de klanten en sponsoren gegeven wordt op de juiste plaats terechtkomt.’’ Chances 4 Children India heeft sinds dit jaar de ANBI-status verkregen van de belastingdienst waardoor giften belastingtechnisch aftrekbaar zijn.

Maandverband

,,In India geven we veel workshops. Dat doe ik niet allemaal zelf, want ik maak zoveel mogelijk gebruik van Indiërs.’’ Er worden onder andere workshops gegeven op het gebied van huiselijk geweld, seksuele intimidatie, drank- en drugsgebruik en kindhuwelijken. ,,Ik ben vooral in de lagere kasten actief. Daar speelt het probleem van hygiëne voor vrouwen en meisjes een grote rol, zekere wat betreft menstruatie. Wij ontwikkelen maandverband dat weer gewassen kan worden, maar wat uiterlijk niet op maandverband lijkt. Men wast daar op straat en je kunt niet alles aan de waslijn hangen.’’ Het ligt allemaal gevoelig, maar Van der Wal probeert hier de beste weg in te vinden.

,,We gaan komend voorjaar langs scholen om oogmetingen te doen. Veel kinderen hebben vitaminegebrek omdat ze te weinig groente en fruit krijgen en dat geeft vaak oogproblemen. Samen met een Nederlandse vrijwilliger die hierin gespecialiseerd is en een ayurvedische dokter gaan we de scholen bezoeken.’’ Als er problemen gevonden worden, neemt de arts het over en wordt er gekeken naar aanpassingen. Chances 4 Children India neemt dan de kosten voor rekening.

Winkel in Dedemsvaart

Sinds juli 2017 is Chances 4 Children in een winkel aan de Julianastraat in Dedemsvaart gevestigd. In het pand waar voorheen de Wereldwinkel gevestigd was, heeft mevrouw Van der Wal een winkel in Indiase producten ingericht. ‘Samen met vrijwilligers run ik dat en we merken dat er steeds meer klanten komen. We verkopen onder andere kleding, cadeauartikelen, kaarten en noem maar op.’

Omdat het pand aan de Julianastraat een andere bestemming krijgt moet Chances 4 India de winkel per 15 januari verlaten. ,,Gelukkig hebben we een nieuwe tijdelijke locatie in Dedemsvaart aangeboden gekregen’‘, vertelt Petra. ,,We gaan naar de plek waar tot voor kort snackbar Karst zat, naast de Action.’’ Het pand was nogal kaal achtergelaten, ondervond Petra. ,,We moesten een tijdelijke oplossing vinden voor de vloer en het plafond. Er was geen verwarming meer, maar dat hebben we opgelost met twee kleine radiatorkacheltjes. Ook heb ik voor een mooi prijsje winkelstellingen kunnen kopen. Mijn vader noemde me vroeger al een ‘jood’ omdat ik altijd aan het handelen was. Dat komt mij nu en in India goed uit’’, zegt ze lachend ze.