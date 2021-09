Piet Paulusma moedigt Hardenbergers aan bij start helse fietstocht voor KWF: ‘Wat een prestatie!’

Kavelruil rond N35 duurt langer dan gedacht (en toch is er al ruim 100 hectare geruild)

6 september De afronding van de kavelruil bij de N35 was gepland in juli 2021, maar is uitgesteld tot volgend jaar. Ondertussen is al 100 hectare van de geplande 150 hectare grond geruild rond de doorgaande weg tussen Wijthmen en Nijverdal.