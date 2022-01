‘Pinpasfraude’ in Bergentheim: wie is deze man die duizenden euro’s pinde met een gestolen pas?

Hardenberg moet boeren betrekken bij aanpak fietspaden: ‘Geen fietsstra­ten op landbouw­rou­tes’

Boeren moeten alsnog mee kunnen praten over de uitwerking van het plan voor betere fietsroutes in de gemeente Hardenberg. Als ‘onoverkomelijke verschillen van inzicht’ ontstaan met vertegenwoordigers van hun brancheorganisaties Cumela en LTO Vechtdal over de positie van het landbouwverkeer, moet de gemeenteraad daarover eerst geïnformeerd worden voordat de uitvoering mag beginnen.

26 januari