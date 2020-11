Poep en plas uit Overijssels riool zorgen voor brandende lampen en koele biertjes

Biblio­theek Dalfsen/Nieuwleusen vreest sluiting vestigin­gen als bezuinigin­gen gemeente doorgaan

2 november De bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen is bang dat ze vestigingen moet sluiten als de gemeente de voorgenomen bezuiniging op haar budget doorzet. Het bestuur is ‘zeer verontrust’ over de mogelijke korting van vijf procent op het totale budget van de organisatie, schrijft het in een brief aan de gemeenteraad. Die bespreekt vanavond het voorstel tijdens de begrotingsbehandeling.