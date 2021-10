Politie arresteert man voor gewelddadige beroving in Ommen

Wie kopen biologi­sche bloembol­len bij Mien Ruys in Dedems­vaart? ‘Verstandi­ge mensen’

9 oktober Flora en fauna varen wel bij biologische bloembollen in de tuin. Bij de Tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart was daarom zaterdag Bloembollendag, met bakken vol potentiele prachtige bloemen in het voorjaar. ,,Verstandige mensen kopen biologische bollen.”