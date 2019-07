Politie-auto in de kreukels bij afzetting weg bij Hardenberg

Populaire plukveld­jes in Hardenberg zijn onverhoopt dorre vlaktes geworden

12 juli Honderden reacties kwamen binnen toen de gemeente Hardenberg vroeg waar er plukveldjes moesten komen. Dolenthousiaste Hardenbergers stuurden massaal hun idee in, in de hoop dat er een plukveldje bij hun in de buurt kwam. Twintig locaties werden uitgekozen en in april gingen de eerste zaadjes de grond in. Maar in plaats van een schitterende bloemenzeeën, liggen de veldjes er nu zielig en verloren bij. Hoe kan het dat de plukveldjes uitgemond zijn in de kale, dorre vlaktes?