Politie: brandstichting is oorzaak van dubbele caravanbrand in Balkbrug

Na Edwin staat er een nieuwe Evers op: neefje Lars (21) is elk weekend volgeboekt

12:33 Dat Edwin Evers een punt achter zijn radiocarrière heeft gezet is niemand ontgaan. Maar dat is niet de enige muzikale Evers in Hardenberg: zijn neefje Lars Evers zit niet stil en heeft een ramvolle agenda, als dj. Hij mocht ook draaien op de afterparty in Hilversum, op het afscheid van Edwin Evers.