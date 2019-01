Politie met man en macht op zoek naar in De Krim gestolen blauwe Suzuki

‘Vanochtend, tussen 09:00 en 12:30 uur, is in De Krim een Suzuki Vitara, blauw van kleur en voorzien van kenteken JP258H, gestolen. Indien je deze auto ziet rijden of ergens geparkeerd ziet staan meldt het ons via 112', meldt de politie via de accounts.

Dat gebeld moet worden met 112 en niet 0900-8844 heeft te maken met de ‘pakkans'. ,,Een auto is mobiel, dus die kan alle kanten op, vandaar de oproep in meerdere Facebook sites", aldus een politiewoordvoerder. ,,112 bellen is ook logisch, omdat de daders er nog in kunnen zitten. Met 0900-8844, dat je belt als het minder urgent is, zou er net teveel tijd overheen kunnen gaan voordat we reageren. Het is ook mogelijk dat de auto ergens geparkeerd staat, maar dan willen we er ook zo snel mogelijk bij zijn in verband met sporen en eventuele daders.”