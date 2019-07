Politie praat opnieuw met broertje van man (22) die omkwam bij brand Nieuwleusen

Het is nog de vraag of de jongen als verdachte wordt aangemerkt in het onderzoek. ,,We hebben het onderzoek naar de brand nog niet afgerond en weten dus niet wat de oorzaak is. De jongen zal de komende tijd vaker verhoord worden”, stelt politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer.

De politie wil vanwege de onduidelijkheid over zijn rol de leeftijd van de jongen niet prijsgeven. ,,Hij is in ieder geval minderjarig”, verklaart Schoorlemmer.

Buren

De brand ontstond gisterochtend iets na vijven bij de woning aan het Zwartewaterland in Nieuwleusen. Buren ontdekten de brand toen er al veel rook was en de vlammen uit het dak kwamen. Door te schreeuwen en stenen tegen de ruiten te gooien, kregen zij het slapende echtpaar wakker. In eerste instantie werd gedacht dat beide zoons nog in het huis waren. Hun vader heeft nog geprobeerd hen te redden, maar kon door de vele rook niet meer naar boven.