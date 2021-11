Politie valt woning in Dedemsvaart binnen, treft wapens, harddrugs en nepgeld aan en pakt man (21) op

Verbazing over doorgaan Bakfeest in Dalfsen: ‘Als je klachten hebt en zeker als je positief getest bent: blijf thuis!’

Burgemeester Erica van Lente heeft veel vragen van verbaasde inwoners gekregen over het doorgaan van het Sallands Bakfeest, morgen in Dalfsen. Voor het houden van evenementen zoals dit tentfeest gelden sinds de persconferentie die het kabinet dinsdag hield echter geen nieuwe maatregelen. Bezoekers moeten bij de ingang een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) tonen, plus een entreebewijs dat alleen in de voorverkoop verkrijgbaar is.

