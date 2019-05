Politie zoekt man uit Coevorden voor overval op 82-jarige inwoonster de Krim

videoDe politie is op zoek naar een man uit Coevorden voor de overval op een 82-jarige vrouw uit De Krim. De politie heeft twee anonieme tips binnengekregen waaruit blijkt dat één van de overvallers uit Coevorden komt. In de tuin van de desbetreffende man zou een gestolen gele zitmaaier zijn gezien.

Daarnaast blijkt uit de anonieme tips dat er hoogstwaarschijnlijk een derde man bij de overval was betrokken. ,,Deze derde man was de chauffeur tijdens de overval’’, vertelde politiewoordvoerder Marloes Ballast bij opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. ,,We zijn op zoek naar de anonieme tipgevers en vragen andere mensen die iets weten over de overval zich te melden. Heeft u als goudkoper gouden trouwringen aangeboden gekregen of kunt u iets vertellen over de gestolen Stiga zitmaaier? Neem dan contact met ons op.’’

Meterkast

De politie heeft de hoop dat de antwoorden op deze vragen kunnen leiden naar de mannen die in december vorig jaar met geweld een 82-jarige vrouw in De Krim overvielen. Zij verlamden de vrouw met een taser en sloten haar op in haar meterkast. Daar werd zij 15 uur later uit bevrijd door twee vriendinnen van de volksdansclub. Net op tijd. ,,Als zij niet waren gekomen had ze het waarschijnlijk niet overleefd”, liet politiewoordvoerder Sigrid Passchier eerder al weten.

De politie stelde vragen over de overval in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Maandag kregen ruim 1000 mensen die op maandagavond 10 december in de buurt waren van de Kikkertsveldweg in De Krim een sms van de politie om de overval nog een keer onder de aandacht te brengen.

Taser

De vrouw werd overvallen op het moment dat ze om half acht ‘s avonds de voordeur open deed om haar kat uit te laten. Zij werd daarop naar binnengeduwd door een man met een bivakmuts op. Later kwam er een tweede man die een taser in haar nek duwde. Daarop werd ze opgesloten in een ruimte van 30 bij 70 cm. Terwijl ze daar gevangen zat gingen de mannen er onder andere vandoor met sieraden, een laptop, een mobiele telefoon en trouwringen. Het ging om de ringen van haar, haar overleden man en haar moeder.

Omdat ze niet verscheen bij haar volksdansgroep maakten twee vriendinnen zich ongerust. Zij kwamen 15 uur later bij haar woning kijken. Daar werd ze gevonden, omdat een van hen een reservesleutel van het huis had.

Opsporingsprogramma

De overval werd op 15 januari ook al behandeld in het opsporingsprogramma. Bij de overval werd onder meer een zitmaaier meegenomen. De uitzending in januari leverde rond de 50 tips op over de overval. Het rechercheteam had naar aanleiding van de ontvangen tips aanvullende vragen voor mensen die in de buurt waren ten tijde van de overval. Hierdoor werd besloten nogmaals aandacht voor de overval te vragen in het opsporingsprogramma.