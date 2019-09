Politiek wil nog eens kijken naar besluitvorming rond JOP

De Dalfser gemeenteraad gaat op korte termijn opnieuw kijken naar de wijze waarop de jongerenontmoetingsplek (JOP) in Lemelerveld gestalte moet krijgen. Maar vooral om te bezien of het metalen bouwsel verfraaid kan worden. Aan het besluit om de JOP op het Kroonplein te plaatsen, wordt niet getornd.

Volledig scherm Luco Nijkamp heeft ‘een hoogst ongemakkelijk gevoel’ overgehouden aan het gesprek met omwonenden van het Kroonplein. © ChristenUnie

Dat laatste stelde José Eilert (PvdA) als randvoorwaarde voordat ze instemde met het voorstel van de ChristenUnie om de langslepende kwestie nog eens onder de loep te nemen. CU-fractievoorzitter Luco Nijkamp liet maandagavond in de raadsvergadering weten dat hij donderdagavond ‘een hoogst ongemakkelijk gevoel’ had overgehouden aan de gespreksbijeenkomst met omwonenden. Nijkamp was daarbij aanwezig, net als veel andere raadsleden (van CDA en D66) die tegen de nu gekozen plek hadden gestemd. ,,We vinden allemaal dat zowel jongeren als ouderen er gebruik van kunnen maken, dat de JOP past in de omgeving en dat de inwoners erbij betrokken worden. Maar dit besluit voldoet daar niet aan. Het staat zelfs haaks op ons streven naar burgerparticipatie en bestuurlijke vernieuwing.”

Principes

Roel Kouwen (CDA) viel hem bij: ,,Dit gaat dwars tegen onze principes in. We geven de jongeren graag een eigen plek, maar dit is niet de manier.” De gemeenteraad besloot eind mei om de JOP voor een proefperiode van twee jaar (met een evaluatie na een jaar) op het Kroonplein te plaatsen, hoewel burgemeester en wethouders deze liever bij sportpark Heidepark hadden gezien. De beoogde plek, bij de kruising Kerkstraat/Meester Gorisstraat, behoorde niet tot de drie opties die het college de raad had voorgelegd, maar werd door een raadsmeerderheid als alternatief naar voren geschoven zonder dat de omwonenden daar voldoende in gekend waren. Die voelden zich dan ook overvallen door het besluit, zo bleek tijdens de gesprekssessie van vorige week donderdag.

Gemengde gevoelens

Wethouder Jan Uitslag zegt ‘met gemengde gevoelens’ op die bijeenkomst terug te kijken. ,,Het proces rond de locatiekeuze bleek lastig uit te leggen.” PvdA’er José Eilert, een van de voorstanders van de huidige plek, ziet het anders: ,,Een raadsmeerderheid heeft andere voorstellen tot twee keer toe afgewezen en gekozen voor het Kroonplein. Daar mogen anderen teleurgesteld over zijn, maar ik hoor ook positieve geluiden uit Lemelerveld. Mensen zijn blij dat we er een JOOP van willen maken, een ontmoetingsplek voor jong én oud. Daardoor neemt het draagvlak toe.”