Pool ontkent dat hij agente voor hoer uitmaakte: ‘Ik zei kurwa, niet kurwo’

video Bevlogen verzets­doch­ter schrijft boek over Joods werkkamp Collen­doorn: van kamp naar monument

7 oktober Jannie Wiegman, secretaris van de Stichting Joods Werkkamp Molengoot, is al sinds de oprichting van het monument in 2000 betrokken bij de jaarlijkse herdenking van de ruim 190 Joodse mannen die hier door de Duitsers te werk werden gesteld om kanaal de Molengoot te graven. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 werden ze opgepakt en vanuit Collendoorn weggevoerd naar kamp Westerbork. Wiegman stelde een boek samen, dat vanmiddag voorafgaand aan de jaarlijkse herdenking is aangeboden aan kolonel Menachem Sebbag, hoofdrabbijn van de Nederlandse krijgsmacht.