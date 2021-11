Prikpost weer welkom in Evenementenhal Hardenberg: ‘Wel dubbel gevoel’

De Evenementenhal Hardenberg werd in februari een extra vaccinatielocatie, zeven dagen per week geopend voor een prik tegen corona. Na de zomer werd afgeschaald en werd hier uiteindelijk nog maar één dag per week geprikt, half oktober vertrok de GGD. ,,Toen dachten we nog ‘nu kunnen we weer doen waar we goed in zijn’. Maar de actualiteit maakt het helaas toch nodig om ook hier weer te gaan vaccineren’’, verzucht Drenthen, woordvoerder van Easyfairs, het bedrijf dat evenementenlocaties bezit in Gorinchem en Hardenberg.