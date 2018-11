'Primeur voor Hardenberg met indoor motorcrossbaan'

Na ruim een jaar onderhandelen kan MC Gerrits opgelucht ademhalen. De motorclub mag een motorcrossbaan realiseren in Hardenberg. En dan ook nog een indoorbaan: een primeur in Nederland.

,,Een buitenbaan was bijna niet mogelijk'', zegt MC Gerrits-voorzitter Gerard Harmelink. De motorcrossers werden in april vorig jaar verzocht om de illegale baan, op een akker aan de Polenweg, niet meer in gebruik te nemen vanwege geluidsoverlast. Sindsdien is de club in gesprek met de gemeente voor een oplossing.

,,We hebben nu groen licht gekregen om te kijken naar een hal'', vertelt een opgetogen Harmelink. ,,Dit wordt dan de eerste in Nederland, echt een primeur.''

De motorcrossers hebben echter nog geen locatie op het oog. ,,We zijn aan het rondkijken, maar desnoods laten we zelf een hal bouwen'', zegt de enthousiaste motorcrosser. ,,Al onze leden kijken nu uit naar een hal, en ook de gemeente helpt mee. Daar waar ze kunnen helpen, helpen ze ook mee.''

Goedkoper

De voorzitter verwacht ook dat er motorcrossers uit de wijde omgeving straks naar de hal komen. ,,De semi-professionals die wedstrijden rijden, kunnen hier straks komen trainen. Dat is dan een stuk goedkoper."

De toekomstige hal moet minimaal 4000 vierkante meter bedragen en minstens 6 meter hoog zijn. Harmelink twijfelt er niet aan dat het moet lukken. ,,We hebben telkens achter het net gevist, maar nu kunnen we eindelijk door. We zijn een vereniging net als de tennis- of de voetbalvereniging, en we zijn zelfs groter dan de handbalvereniging hier; die hal komt er.''

De gemeente geeft aan dat er geen geschikte locatie is gevonden voor een outdoorbaan. Daarbij is gekeken naar geluid, milieu en landschap. ,,Door MC Gerrits is de suggestie geopperd voor een indoorbaan, dit is door de gemeente oriënterend onderzocht. Hieruit blijkt dat een indoorbaan wellicht mogelijk is op een bedrijventerrein", laat de gemeente in een reactie weten. Of de hal er echt komt, hangt volgens de gemeente af van MC Gerrits, daar ligt het initiatief. ,,Waarbij de MC vooral goed moet kijken naar de haalbaarheid en vorm."

Uniek