Proef preventieve jeugdzorg met Hardenbergse scholen

In samenwerking met hun ouders en school wil de gemeente Hardenberg eerder preventief actie ondernemen als scholieren in problemen raken. Op die manier werkt jeugdhulp effectiever, worden grotere problemen voorkomen en lopen ook de kosten minder uit de hand.

,,Want niet alleen Zwolle maar ook alle andere gemeenten in deze regio komen niet uit met het geld dat ze van het Rijk ontvangen voor hulp aan jongeren'', legt de Hardenbergse wethouder Jannes Janssen uit. Preventieve hulp kan verleend worden zodra problemen opdoemen. ,,Vaak heeft de jongere zelf wel in de gaten dat er iets mis is, maar ouders en docenten zien dat ook als eersten. Met die driehoek 'thuis-school-gemeente' kunnen we eerder optreden als dat nodig lijkt.''

Samenwerkingsverband

Marc Nij Bijvank, directeur van het Vechtdal College en voorzitter van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Noord-Oost Overijssel, is blij met de gezamenlijke proef om samen met de gemeenschappelijke gezondheidsdienst GGD IJsselland jeugdhulp op scholen in de gemeente Hardenberg toegankelijker te maken. ,,Problemen met leerlingen ontwikkelen zich vaak op meerdere fronten. Door preventief op te treden in plaats van curatief, kun je die problemen eerder oplossen en kan een leerling ook sneller door met zijn of haar opleiding.''

Ommen

De gemeente Ommen, die ook onder het werkgebied van het regionaal samenwerkingsverband valt, draait eveneens mee in deze proef. Vooralsnog richt die zich op de drie scholen voor voortgezet onderwijs (Nieuwe Veste, Greijdanus en Vechtdal College), maar wethouder Janssen hoopt dat daarna ook de basisscholen mee kunnen gaan doen. Zo wordt schoolverzuim, thuisblijven of stoppen met de opleiding voorkomen. ,,Als school kun je ook overwegen om een leerling langer op school te houden als het thuis geen veilige omgeving is, bijvoorbeeld als ouders niet thuis zijn, of dronken op de bank liggen. Zo kan zo'n scholier in elk geval het huiswerk maken in een rustige, veilige omgeving'', vult voorzitter Martin Jan de Jong van het college van bestuur van het Greijdanus Hardenberg aan.

Terugverdienen