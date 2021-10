‘Professor’ Goutbeek (84) geeft stokje bij Historische Kring Dalfsen door

Eindmusi­cal op professio­neel podium voor alle Hardenberg­se scholen in beeld: gemeente betaalt de helft

30 september Vanwege succes mogen basisscholen in Hardenberg de eindmusical dit jaar opnieuw coronaproof laten opvoeren in theater De Voorveghter en professioneel in beeld laten brengen. De gemeente betaalt de helft van de huur van een podium in De Voorveghter of in een multifunctionele accommodatie in een van de kernen.