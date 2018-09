Project 'Zorgeloos Genieten Vechtdal' van start

De ondernemers die zich hebben aangemeld gaan samenwerken om nieuwe recreatiearrangementen te realiseren. Het doel van het project is elke vakantiegast te laten genieten van een dagje uit, of er nou wel of geen beperking is. Mensen die niet of nauwelijks op vakantie gaan door een berperking kunnen straks wel terecht in het Vechtdal. 'Hier is vakantie mogelijk voor iedereen', meldt penvoerder Vechtdal Marketing. 'Zorgeloos genieten is een breed begrip en kan behalve op ‘ontzorgen’ ook toegepast worden op preventie en herstel. Denk aan het voorkomen van ziektes als burn-outs, maar ook goede herstelzorg na een operatie of behandeling.'