Provincie breidt schaderegeling voor bewoners kanaal Almelo - De Haandrik uit: subsidie voor herstel van fundering

Uit het maandag gepubliceerde onderzoek naar de schades aan woningen langs kanaal Almelo - De Haandrik, blijkt dat er meerdere oorzaken van de schade zijn. De werkzaamheden aan het kanaal hebben deels bijgedragen aan de schade.

Een deel van de huizen is op veen gefundeerd. Dat speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van nieuwe schade. Doordat het grondwater zakt, komt een deel van het veen droog te staan. Daardoor zakt het in en daarmee zakt ook het huis mee. Volgens de onderzoekers blijft het huis in de toekomst zakken als er niets gebeurt. Duurzaam herstel van de schade is in sommige gevallen dan ook alleen mogelijk door de fundering te verbeteren.

Subsidie voor herstel van de fundering

Daarom breidt de provincie Overijssel de schaderegeling uit. Huizen met een zogenaamde zettingschade, zoals verzakking, van meer dan 5000 euro komen in aanmerking voor een funderingsonderzoek. Wanneer blijkt dat verbetering van de fundering nodig is, dan stelt de provincie daarvoor subsidie beschikbaar. Het gaat specifiek om zettingschade, omdat andere schade niet wordt beïnvloed door de staat van de fundering.

Daarnaast gaat de provincie het zogenaamde invloedsgebied uitbreiden. Eerder is dit gebied al vastgesteld en zouden de bewoners een wettelijke schadevergoeding krijgen in plaats van een subsidie uit de schaderegeling. Omdat uit het verdiepende onderzoek blijkt dat ook de vervanging van damwanden schade kan hebben veroorzaakt, wordt het invloedsgebied uitgebreid. Daardoor komen weer bewoners in aanmerking voor de wettelijke schaderegeling.

Toekomstperspectief bieden

Het provinciebestuur wil met de uitbreiding van de regeling bewoners weer toekomstperspectief bieden, zegt gedeputeerde Bert Boerman. „Als provinciebestuur zien we de onrust in het gebied. Het gebrek aan toekomstperspectief klinkt door in alle gesprekken die we voeren. Samen met de uitkomsten van het verdiepende onderzoek is dit voor ons aanleiding om de schaderegeling uit te breiden. We willen werken aan duurzaam herstel. Hiermee werken we niet alleen letterlijk aan herstel van schade, maar ook aan herstel van rust voor bewoners na een onzekere tijd.”