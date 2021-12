Provincie trekt lessen uit kanaaldrama: in de toekomst meer aandacht voor risico’s bij projecten

De Rekenkamer Oost-Nederland presenteerde in september een rapport over de gang van zaken tijdens de werkzaamheden aan Kanaal Almelo-De Haandrik en kwam met harde conclusies. Over aannemers die gemaakte afspraken over risicobeheersing niet nakwamen, de provincie die dit vervolgens niet afdwong en een focus die vooral gericht was op tijd en geld en níet op de risico’s voor omwonenden en hun huizen.