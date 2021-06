Punter en zomp kiezen eindelijk weer het ruime sop in Gramsbergen

Rini Jansen en Wim Riko behoren tot het punterteam, zoals ze zelf zeggen. Deze kleine boot is gekocht in Giethoorn en behoort sinds vorig jaar tot de vloot. Hij is laag, dus kan zonder hulp van de brugwachter naar Duitsland varen. ,,En soms hebben we grote groepen die niet allemaal in de zomp passen. Dan kunnen zo’n zes gasten meevaren in deze punter. En men mag zelf bepalen wie”, vertelt Riko terwijl hij laveert langs de grote zomp.