Raad Dalfsen blij met gezond meerjarenperspectief

Dalfsen staat er financieel opeens beter voor, maar blijft behoedzaam begroten

29 juni Nu de Rijksoverheid onverwacht alsnog bijspringt, zijn de voorziene tekorten in de meerjarenbegroting van de gemeente Dalfsen op slag een stuk kleiner. En dus was de gemeenteraad gisteren, tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2022-2025, opeens een stuk optimistischer. Maar de ‘Jantje huilt, Jantje lacht’-begroting zorgt wel voor veel onrust in de samenleving.