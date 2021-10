Raad Hardenberg stemt twee keer in met woningbouw op terrein Bokkepruik: beuken blijven toch staan

Buren houden ‘bokken­pruik’ op na bezwaren tegen bouwplan Hessenweg Hardenberg: ‘Negen maanden niks gehoord’

29 september Buren zijn nog altijd niet te spreken over de woningbouwplannen op het terrein van hotel-restaurant De Bokkepruik aan de Hessenweg in Hardenberg. Omwonenden hebben bezwaren tegen het grote complex, de bouw in drie lagen, en de dreigende kap van twee beuken. Hun zienswijzen bleven negen maanden onbeantwoord.