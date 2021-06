Raad stelt kritische vragen over verkeerscirculatie in centrum van Ommen

Standpunten namen de fracties nog niet in; die bewaren ze tot de raadsvergadering van 1 juli. Daarin besluiten ze of ze al dan niet groen licht geven voor de verdere ontwikkelingen van de plannen waarmee burgemeester en wethouders de verkeersproblematiek te lijf willen gaan. Maar sommigen waren wel kritisch over de voorgestelde aanpak. ,,We gaan middenin de taart snijden, maar de problemen zitten juist aan de buitenkant”, aldus VOV-fractievoorzitter Gerrit de Jonge, doelend op de toegangswegen tot de stad. Hij voorziet dat de voorgestelde gedeeltelijke afsluitingen de verkeersproblemen alleen maar groter zullen maken. Ook Dick Remmers (LPO) voorziet nieuwe problemen: ,,Auto’s die niet in het centrum terecht kunnen, mede omdat het merendeel van de parkeerplaatsen aan de westkant ligt, rijden weer terug naar de brug. Zo krijg je dus nog meer verkeersbewegingen.” Bongers opperde elektronische signaleringssystemen die aangeven hoeveel parkeerplaatsen er nog vrij zijn in het centrum.