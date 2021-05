Raad van State onderzoekt heropening spoedzaak stuw Junne

VIDEO Hier in Zwolle worden per dag 1700 coronavac­ci­na­ties gezet: 'Veel mensen zijn bang dat ze flauwval­len’

29 mei Talloze blije gezichten, een enkele mopperaar die vindt dat-ie te lang moet wachten en iemand die het spuitje waarmee hij net geprikt is mee naar huis wil als souvenir. Een middagje achter de schermen bij de GGD-prikpost in Zwolle, waar 1700 vaccinaties per dag worden gezet.