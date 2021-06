Raad van State ziet geen onregelmatigheden in rechtszaak Junne-stuw: streep door wraking

Ommen moet overlast Reggehuus aanpakken: ‘genoeg is genoeg’

5 juni Ommen moet de overlast rond voormalig vakantiepark ‘t Reggehuus aanpakken en niet langer gedogen. Die boodschap gaf de gemeenteraad donderdagavond mee aan het Ommer college bij de bespreking van regels voor toekomstgerichte plannen voor minder vitale vakantieparken. In de raadscommissie van 20 mei sprak Bé Prenger namens zijn buren in en deed zijn beklag over de overlast rondom het park aan de Hammerweg, nog net in de bebouwde kom van Ommen.