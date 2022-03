Raad verdeeld over Omgevingsvisie: Dalfsen West blijft in beeld voor woningbouw

Dalfsen West blijft, net als Dalfsen Noord, in beeld als uitbreidingsrichting voor de dorpskern. Ook de zuidwestkant van Lemelerveld blijft in bescheiden mate een optie voor mogelijke nieuwbouw. De heftige discussie over deze twee onderwerpen illustreerde maandagavond de tweespalt in de Dalfser gemeenteraad over belangrijke keuzes rond de ruimtelijke ontwikkeling van de dorpskernen. De verdeeldheid leidde er zelfs toe dat de vier oppositiepartijen tegen de gehele Omgevingsvisie stemden.

ChristenUnie, PvdA, VVD en D66 namen met hun tegenstem een principieel standpunt in, dat was ingegeven door de teleurstelling en de frustratie over de keuzerichtingen die uiteindelijk door een raadsmeerderheid werden aangenomen. Hoewel de fracties vinden dat de Omgevingsvisie op zichzelf een goede basis voor toekomstige ontwikkelingen vormt, kwamen in een bijna tweeënhalf uur durend debat zes amendementen en drie moties ter tafel. Daarvan was het al dan niet schrappen van Dalfsen West als zoekrichting voor woningbouw het meest spraakmakende onderwerp.

Nog steeds kansen

Vorig jaar spraken de raadsfracties af dat een definitieve keuze over de uitbreidingsrichting gemaakt zou worden bij het vaststellen van de Omgevingsvisie. Gemeentebelangen en CDA willen echter nog altijd beide opties open houden in afwachting van nader onderzoek. ,,We willen de deur niet dichtgooien, omdat we nog steeds kansen zien voor Dalfsen West”, aldus CDA’er Roel Kouwen. ,,Als we het hele gebied schrappen, kan er niets meer als zich onverwachte ontwikkelingen voordoen”, vond ook Gerard Jutten (Gemeentebelangen).

Quote Het geeft een heleboel beweging die we in het landelijk gebied juist niet moeten willen Leander Broere, PvdA

De vier oppositiepartijen vinden dat onbegrijpelijk en spreken zich uit voor Dalfsen Noord. Zij menen dat dit gebied met bijna duizend woningen voldoende bouwmogelijkheden biedt tot aan 2040. Daarnaast heeft Dalfsen West belangrijke natuurwaarden, kan er relatief weinig gebouwd worden en blijven bewoners door de uiteindelijke keuze van de gemeenteraad in het gebied nog langer in onzekerheid. Wel riepen Gemeentebelangen en CDA wethouder André Schuurman via een motie op om bij eventuele woningbouw in Dalfsen West zorgvuldig om te gaan met het landschappelijk karakter.

IJsbaan

Ook bij de discussie over de toekomstige woningbouw in Lemelerveld stonden coalitie en oppositie lijnrecht tegenover elkaar. ChristenUnie, PvdA, VVD en D66 vinden het voorbarig om nu al nieuwe uitbreidingsrichtingen vast te stellen, omdat de inhoudelijke afweging nog moet plaatsvinden en omdat de lokale bevolking zich er nog niet over heeft kunnen uitspreken. Maar Gemeentebelangen en CDA benoemden in een amendement concreet de mogelijkheid van 60 tot 80 woningen aan de zuidwestkant van het dorp. Daarmee willen ze woningbouw beperken tot percelen die direct aansluiten op de bestaande woningbouw en kan de ijsbaan behouden blijven voor het dorp.

Doorstroming

Een motie van Gemeentebelangen, D66 en VVD om te onderzoeken welke recreatiewoningen versneld kunnen worden aangemerkt voor permanente bewoning maakte eveneens de tongen los. Volgens Gerard Jutten bevordert dit de doorstroming op de woningmarkt, maar PvdA’er Leander Broere denkt dat er dan nieuwe recreatiewoningen moeten komen. ,,Het geeft een heleboel beweging die we in het landelijk gebied juist niet moeten willen.” Met tien voor- en tien tegenstemmen werd het voorstel aangehouden. Er wordt in de eerstvolgende raadsvergadering, van 28 maart, opnieuw over gestemd door een nieuwe gemeenteraad.