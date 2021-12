Raadsnestor Gijs en jongste fractievoorzitter Romano lijsttrekkers in Hardenberg: ‘Vol vertrouwen verkiezingen in’

VIDEO Lidl in Dedems­vaart overvallen, zoektocht met helikopter gestart

De Lidl in Dedemsvaart is vanavond overvallen. De politie is massaal uitgerukt naar de supermarkt en vanuit de lucht zoekt een politiehelikopter naar de dader. Agenten zijn op zoek naar een man met stevig postuur die in het zwart gekleed is en een zwart tasje bij zich heeft.

10 december