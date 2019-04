Recordaantal deelnemers bij 25e NK Eiergooien in Nieuwleusen

Wordt jouw vereniging ‘Club van het Jaar 2019’?

17 april Ook dit jaar maakt iedere sport- of cultuurvereniging in Nederland kans op de titel ‘Club van het Jaar’. In deze officiële verkiezing, georganiseerd door de Stentor en partners, krijgen clubs een podium waarmee zij kunnen uitdragen hoe gaaf, bijzonder of uniek hun club is.