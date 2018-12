Reizen naar kerstmarkten lijden niet onder aanslag Straatsburg

Daags na de aanslag in Straatsburg is bij Gebo Tours nog geen enkele afzegging binnen gekomen voor een dagtocht naar een kerstmarkt.Jaren geleden zou de telefoon roodgloeiend hebben gestaan na een vergelijkbaar incident, laat een woordvoerster van het busbedrijf uit Nieuwleusen weten. ,,Misschien dat mensen toch gewend raken aan dit soort aanslagen.’’

Gebo Tours biedt vijf verschillende dagtochten aan naar kerstmarkten over de grens. In deze tijd van het jaar gaan elke zaterdag 200 tot 250 mensen per bus naar Dortmund, Oberhausen, Düsseldorf, Münster of Osnabruck. Dat zijn er aanzienlijk minder dan jaren geleden. Hoe dat komt, weet de woordvoerster van het busbedrijf niet. ,,Misschien dat mensen overal al zijn geweest. Er zijn ook meer kerstmarkten in de buurt.’’

Meerdaagse reizen

Straatsburg of Berlijn, dat twee jaar geleden getroffen werd door een aanslag op een kerstmarkt, staan niet op het lijstje dagtochten Gebo Tours. ,,Wij gaan alleen naar kerstmarkten dichtbij.’’ Datzelfde geldt voor Effe Weg, ook gevestigd in Nieuwleusen, die kerstmarkten combineert in meerdaagse reizen. Ook bij dit bedrijf zijn geen afzeggingen binnengekomen na de aanslag van dinsdagavond op de kerstmarkt in Straatsburg.