Rick Brink uit Hardenberg blijft ‘Minister van Gehandicaptenzaken’ tot maart 2021

KRO-NCRV en Brink stellen dat ze ‘echt stappen zetten’ in de speerpunten. ,,We willen nog extra dingen oppakken en hebben nu gewoon impact", licht hij toe. ,,Daar is continuïteit voor nodig en een iets langere termijn.” Reden voor de omroep en Brink om de ‘ministerstermijn’ van Brink met ruim een jaar te verlengen.

Volgens de omroep was een dergelijke functie broodnodig. ‘In Nederland zijn er bijna twee miljoen mensen met een handicap', licht de omroep toe op haar website. ‘Een enorm grote en diverse groep mensen. Jong en oud, licht verstandelijk of meervoudig complex gehandicapt, visueel of auditief. Op dit moment worden de belangen van mensen met een handicap niet door één ministerie vertegenwoordigd, maar is het verspreid over diverse ministeries in Den Haag. De Minister van Gehandicaptenzaken wordt het gezicht en de stem van alle mensen met een handicap in Nederland’.