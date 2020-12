Rick Brink uit Hardenberg stopt als ‘minister van Gehandicaptenzaken’

Politie onder­schept meer illegaal vuurwerk dan ooit, een derde komt uit Oost-Nederland

27 november De hoeveelheid illegaal vuurwerk die de politie heeft onderschept in 2020 bedroeg in week 46 bijna 35.000 kilo. Vorig jaar was dat rond deze tijd nog 25.000 kilo. Zo’n 11.000 kilo is afkomstig uit Oost-Nederland, meldt de politie in dit gebied.