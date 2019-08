Rijke oogst Ommer Marke

Agrarische natuurvereniging (ANV) De Ommer Marke bestaat 25 jaar. Voor het bestuur was dit een goede reden om met leden en genodigden het veld in te gaan. Eerst een tocht in de huifkar vanaf landgoed Den Woesten Heide en daarna te voet terug om de gerealiseerde doelen van naderbij te bekijken.

Henk Koonstra bestuurt de oude trekker. Bestuurslid Bartinka Dorgelo is onze gids. We rijden langs de schuilhut, in de bocht van de Oude Woestendijk. Het is een van de zes informatiehutten die de Ommer Marke in de gemeente Ommen vanaf 1996 heeft geplaatst. Regelmatig hebben fietsers hier hun pauze. Daarna kijkt iedereen naar de nieuwe aanplant bij melkveehouderij De Haarmeijer.

De struweelhaag met een strook kruidenrijk grasland is dit jaar aangelegd bij De Haarmeyer, met een beheercontact bij het Collectief Midden Overijssel. Binnen het Collectief Midden Overijssel zijn acht agrarische natuurverenigingen een samenwerkingsverband aangegaan. Ook stichting Vitaal Platteland in Hardenberg doet hieraan mee. Er is bij De Haarmeyer gekozen voor het zaaien van meerjarige soorten. ,,Ook die zijn aantrekkelijk voor bijen. Men denkt vaak dat alleen kleurrijke eenjarigen aantrekkelijk zijn voor insecten. Dat is dus echt niet zo", vertelt Dorgelo.

Gastheer

We stoppen bij boerderij De Velshoeve en stappen uit voor de wandeling. Onder de naam 'De boer als gastheer' ontvangt men hier graag gasten die meer willen weten over het agrarisch bedrijf. Het gastheer project is in 2014 door De Ommer Marke gestart en is een jaar later zelfstandig verder gegaan.

We lopen langs de akkers met houtsingels en kruidenranden en passeren een vennetje. Het is aan de rand van het Varsenerveld en ook een van de eerste projecten van de Ommer Marke destijds. Recent is er gekapt om verlanding tegen te gaan. Het prachtige Varsenerveld ligt daarna aan onze voeten. In het NRCV televisieprogramma De verkiezing van de mooiste van Nederland in 2006 werd dit gebied tot mooiste plek van Overijssel verkozen. Ook behaalde het de tweede plaats in de landelijke finale. Toch moet men daarna niet op de lauweren gaan rusten. Recent zijn bomen gekapt, zodat de natte heide kan blijven bestaan. Koeien en schapen houden de groei van bomen op dit open heidegebied tegen. De kap van de bomen was mogelijk, door als compensatie een houtsingel aan te leggen langs de weidse akker die grenst aan dit natuurgebied.